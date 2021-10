Qualif. CDM 2022 : l'Ukraine dompte la Finlande, la Suède déroule, match fou entre l'Écosse et Israël

Alors que la Bosnie-Herzégovine a battu le Kazakhstan (2-0) et s'est adjugée la deuxième place du groupe D où figure la France, l'Ukraine (3e) et la Finlande (4e) croisaient le fer. Un match crucial, surtout pour l'Ukraine qui disputait là son sixième match et courait toujours après sa première victoire. La Finlande dispose d'un match de retard et un match nul était suffisant pour rester en bonne posture. Et ce match ne mettait pas longtemps à partir puisque le joueur de West Ham Andriy Yarmolenko ouvrait le score d'une lourde frappe plein axe qu'il logeait sur la droite du but de la Finlande (1-0, 4e). Le match devenait rapidement animé avec des grosses occasions de Mykola Shaparenko (11e) et Roman Yaremchuk (16e) mais la Finlande passait tout proche d'obtenir un penalty (17e).

La suite après cette publicité

Sur corner, Joël Pohjanpalo plaçait une tête qui était repoussée par Andriy Pyatov mais Teemu Pukki rodait pour égaliser (1-1, 29e). Un avantage de courte durée puisque suite à une frappe ratée de Viktor Tsygankov, Roman Yaremchuk suivait et trouvait la faille (2-1, 34e). En seconde période, le match se transformait en véritable ping-pong d'un but à l'autre à l'image d'un tir de Roman Yaremchuk (47e) ou la réponse de Teemu Pukki (59e). La Finlande obtenait une belle occasion via Lod en fin de match (84e) mais plus rien ne changeait. Cette victoire 2-1 permet à l'Ukraine de passer à la deuxième place du groupe avec quatre points de retard sur la France, deux points d'avance sur la Bosnie-Herzégovine et trois points d'avance sur la Finlande.

La Suède tranquille, la Grèce suit bien

Dans les autres matches, l'Irlande s'est offert l'Azerbaïdjan dans le groupe A. Une victoire 3-0 suite à un doublé de Callum Robinson (7e et 39e) et un but de Chiedozie Ogbene (90e) pour les insulaires. Les Azerbaïdjanais restent derniers tandis que l'Irlande est quatrième à six longueurs de la Serbie. Les deux équipes ne devraient pas voir le Qatar en 2022. Dans le groupe C, la Suède a fait une belle opération en revenant à un point de l'Espagne. Les Blagult se sont imposés facilement 3-0 contre le Kosovo grâce à des buts d'Emil Forsberg (29e), Alexander Isak (62e) et Robin Quaison (79e). Avec une journée de moins que l'Espagne, les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic restent maîtres de leur destin. De son côté, la Grèce a arraché un succès 2-0 contre la Géorgie dans les dernières secondes et revient à 3 points de la Suède et 4 points de l'Espagne.

Enfin dans le groupe E, il y avait un match fou entre l'Écosse et Israël. Respectivement deuxième et troisième à 7 et 8 points du Danemark, les deux équipes se rencontraient dans le but d'aller chercher la deuxième place. Tout débutait bien pour Israël avec le but de Zahavi (1-0, 5e). McGinn a certes égalisé (1-1, 30e) mais Dabbur a répondu (2-1, 32e). Manquant un penalty avant la pause (45e +1), Dykes a marqué au retour des vestiaires (2-2, 57e). De nouveau buteur par la suite (72e), il voyait sa réalisation être refusée. Finalement, McTominay a arraché la victoire 3-2 dans les derniers instants (90e +4). L'Écosse revient provisoirement à quatre points du Danemark qui joue ce soir contre la Moldavie et conforte sa deuxième place.

Les matches du début de soirée :

Groupe A :

Azerbaïdjan 0-3 Irlande : Robinson (7e et 39e) et Chiedozie Ogbene (90e) pour l'Irlande

Groupe B :

Suède 3-0 Kosovo : Forsberg (29e), Isak (62e) et Quaison (79e) pour la Suède

Géorgie 0-2 Grèce : Bakasetas (90e, sp) et Pelkas (90e +5) pour la Grèce

Groupe D :

Finlande 1-2 Ukraine : Pukki (29e) pour la Finlande; Yarmolenko (4e) et Yaremchuk (34e) pour l'Ukraine

Groupe F :

Écosse 3-2 Israël : McGinn (30e), Dykes (57e) et McTominay (90e +4) pour l'Écosse; Zahavi (5e) et Dabbur (32e) pour Israël

Le classement des groupes de qualifications