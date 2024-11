Chelsea : Wesley Fofana prend du plaisir avec l’OM

Wesley Fofana a l’OM dans la peau. Ces dernières semaines, l’ancien Stéphanois a multiplié les prises de paroles pour déclarer son amour à son club de cœur. Celui qui aurait pu rejoindre la cité phocéenne cet été, après un coup de fil de Mehdi Benatia a révélé son rituel pour suivre les matches de l’OM, lui qui n’en loupe aucune.

La suite après cette publicité

«Tous les matchs, je suis supporter à fond. Je mets mon petit maillot, je me pose devant la télé et je supporte mon club. Je suis très content de comment ils commencent la saison. Ils ont un nouveau coach et ça se passe bien. Un coach que j’ai connu en Premier League, contre qui j’ai joué. J’espère que cette année, ils vont ramener un titre. Top 3 minimum», ambitionne le natif de Marseille.