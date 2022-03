OL : le malaise Léo Dubois enfle

La suite après cette publicité

Peut-on siffler ses propres joueurs ? Depuis lundi, les médias comme les observateurs et les passionnés de ballons ronds sont invités à répondre à cette question vieille comme le monde. Cette fois-ci, le point de départ de ce débat a été l'attitude et les sifflets des supporters parisiens à l'encontre de leurs troupes dimanche après-midi au Parc des Princes pour la réception de Bordeaux et après la terrible élimination en Ligue des Champions. Si Kylian Mbappé a été épargné, Neymar et Leo Messi ont été chahutés. Mais il y a un autre Léo en L1 qui vit des moments difficiles avec ses supporters. C'est Léo Dubois.

Pourtant, sa saison 2021-22 avait commencé avec une bonne nouvelle. Après avoir pris quelques renseignements au sein du club, Peter Bosz l'a nommé capitaine en août dernier. Une responsabilité qui lui avait déjà été confiée au FC Nantes, où il avait dû aller au front face au redoutable Waldemar Kita. A Lyon, Dubois a vite été considéré comme un cadre. Il a souvent été l'un des joueurs qui a pris la parole après les défaites ou durant les périodes de crise dans le vestiaire comme face aux médias. Durant la période de covid-19, il a été le porte-parole de l'équipe quand il a fallu aller négocier les primes et les salaires avec le club. Ce que n'avait d'ailleurs pas daigné faire le capitaine de l'époque, Memphis Depay.

Un capitaine dans l'âme

C'est donc tout naturellement que le brassard lui a été confié. Une décision que le latéral droit avait pris avec joie. «C’est une satisfaction forcément. Il y a des responsabilités à prendre, moi j’aime ce genre de défi, je suis aussi accompagné de Moussa Dembélé et Houssem Aouar, je suis très heureux de pouvoir apporter ce dont je suis capable au groupe. C’est un symbole, le plus important c’est être au service du collectif et apporter le maximum sur le terrain, il faut se focaliser là-dessus. Je suis heureux d’avoir ce rôle-là, mais je n’oublie pas mon rôle sur le terrain avant tout».

Un rôle qu'il a du mal à tenir parfaitement cette saison. Comme Lucas Tousart avant lui, il a été pointé du doigt parfois la saison dernière sur les réseaux sociaux par certains supporters, qui évoquaient son incapacité à multiplier les efforts. Cette saison, un cap a été passé et le footballeur de 27 ans est devenu la tête de turc des fans rhodaniens. Son niveau de jeu, en deçà de ses habitudes, est critiqué alors qu'il a été titularisé à 21 reprises cette saison en 25 apparitions toutes compétitions confondues. En concurrence avec le jeune Malo Gusto (18 ans), que certains fans réclament dans le onze, Léo Dubois, moins tranchant, vit sa saison la plus difficile entre Rhône et Saône depuis son arrivée à l'été 2018.

Sifflé par ses supporters

Sifflé par ses propres supporters le 12 février dernier face à Nice, le capitaine, qui avait échangé après la rencontre avec les Bad Gones, avait pu compter sur son coach. «Je ne comprends pas du tout les sifflets. Il n'est pas seulement notre capitaine, c'est l'un des nôtres, je ne comprends pas pourquoi avant et pendant le match, l'un de nos joueurs est sifflé. Je pense qu'il ne mérite pas. Je ne comprends pas comment les supporters pensent». Dimanche après-midi à domicile face à Rennes (défaite 4-2), Dubois a été à nouveau hué à chaque prise de balle. Il a été remplacé à la mi-temps par Malo Gusto. Dans un contexte particulièrement hostile, le Français tente donc faire face tant bien que mal.

«Léo vit de ça de manière injuste. Les sifflets se focalisent sur lui mais il ne peut pas porter tout le poids des irrégularités des performances», nous explique une source proche avant de poursuivre : «bien sûr, il y a une prise de conscience par rapport au fait que ses prestations doivent être supérieures individuellement et collectivement. Il a le caractère pour vivre cette situation. Il ne s'effondre pas dans l'adversité. Il est revanchard. C'est un homme à fort caractère». Un homme qui prend à coeur son rôle de capitaine.

Un avenir en question

«Il a réalisé un gros investissement invisible en désamorçant pas mal de tensions. Il crée du relationnel entre les joueurs et le staff. Il a des discussions tactiques et humaines afin que l'équipe trouve un équilibre. Il a aussi remobilisé certains comme Houssem Aouar il y a quelque temps. Il conseille aussi les plus jeunes. Son voeu le plus cher est que l'OL termine fort la saison. Il est très investi dans ce rôle car il l'aime l'OL». Sifflé, Dubois peut compter sur le soutien de ses coéquipiers. Un proche du vestiaire nous a expliqué qu'au sein de l'équipe il n'y avait pas problème ou de malaise avec l'arrière-droit. L'attitude des fans à son encontre n'est d'ailleurs pas comprise par certains éléments du groupe.

Dans le dur, le joueur sous contrat jusqu'en 2024 veut aider Lyon à atteindre ses objectifs. Ensuite, il sera temps de se poser et faire le bilan. Récemment, L'Equipe a révélé que l'OL ne le retiendra pas en cas de bonne offre afin de promouvoir Gusto. Mais un départ est-il envisageable, d'autant que le Mondial 2022 se profile ? «Chaque international regarde ce qu'il va se passer. Léo est concentré sur l'OL. Sa priorité est de faire de bonnes performances, individuelles et collectives. Ensuite, si ça devient intenable, il faudra se poser les bonnes questions». Les prochaines semaines vont permettre d'y voir plus clair.