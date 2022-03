Équipe de France : l'invité surprise Jonathan Clauss annonce la couleur

La suite après cette publicité

C'est la belle histoire de ce rassemblement du mois de mars à Clairefontaine. Jonathan Clauss (29 ans) a été appelé pour la première fois en équipe de France en vue des amicaux contre la Côte d'Ivoire, à Marseille, et l'Afrique du Sud, à Lille. Une récompense pour le latéral droit, très en vue avec le RC Lens depuis plusieurs mois. Une surprise, aussi, puisque rien ne le prédestinait à découvrir les Bleus, au regard de son parcours atypique (Raon-L'Étape, Avranches, Quevilly-Rouen Métropole, Arminia Bielefeld).

Dans les colonnes des Dernières Nouvelles d'Alsace, le Sang-et-Or a raconté son émotion à l'annonce de sa convocation, la fierté de ses parents, mais aussi sa difficulté à se mettre dans le bain une fois débarqué au Château. Mais après des premiers pas hésitants, un bizutage en chanson (Avec classe de Corneille) et une discussion avec Didier Deschamps, l'ancien Strasbourgeois est fin prêt à montrer qu'il n'est pas là pour rien.

Ne rien regretter

« Je dois me dire que je suis à ma place, c’est le sens de la discussion que j’ai eue avec le sélectionneur. (...) Il va falloir que je me libère sur le terrain, à l’entraînement, que je prenne mes marques. Et après, on verra ce que je sais faire. Mais si je ne m’en sentais pas capable, je ne serais pas venu. Il y a cette adrénaline qui te fait vibrer», a-t-il lancé, conscient que le système des Bleus lui va comme un gant, mais qu'il sera jugé quoi qu'il se passe pour lui s'il venait à enfiler la tunique tricolore.

Ambitieux, il souhaite vivre sa semaine à fond, sans se prendre la tête. «Je suis aussi là pour apprendre, c’est ma première, je n’ai pas connu la Ligue des Champions ni la coupe d’Europe. Je dois être au niveau, me mettre au niveau au quotidien», a-t-il envoyé. Et sans changer surtout. « Je ne me le permettrai pas vis-à-vis de mon éducation. Prendre la grosse tête (…), personne ne l’accepterait autour de moi », a-t-il conclu. Le rêve éveillé de Jonathan Clauss ne fait que commencer.