Alerte rouge pour le Real Madrid

Le virus FIFA est de retour. Jamais avare de critiques à propos des fenêtres internationales, la presse espagnole va de nouveau pouvoir faire couler beaucoup d’encre sur l’un de ses marronniers préférés. Hier soir, on apprenait la blessure de Militão avec le Brésil. Le défenseur central s’est blessé lors d’un entraînement avec sa sélection, à quelques heures d’affronter l’Équateur (la nuit prochaine à 3h du matin, heure française). Il est d’ores et déjà forfait pour le reste de la trêve internationale et est en route pour Madrid.

Une fois de retour dans la capitale espagnole, Militão sera pris en charge par le service médical du Real. Sa blessure a de quoi inquiéter car elle est d’ordre musculaire. Il est touché à la cuisse droite et on craint une absence allant de 10 à 15 jours, alors qu’une série de 7 matchs se présente en seulement trois semaines. D’après Marca, le Brésilien ne jouera pas le prochain match de Liga face à la Real Sociedad et révèle que cette blessure n’est pas si importante. Une série de tests est prévue pour mieux déterminer le problème.

Rüdiger est le dernier défenseur central disponible

C’est surtout que cela commence à faire beaucoup pour un secteur de jeu qui n’est déjà pas bien fourni au Real Madrid. Il s’agit même de son talon d’Achille. C’est déjà la 4e blessure de la semaine enregistrée par la Casa Blanca, la 3e en défense puisque Ferland Mendy et Aurélien Tchouaméni ont déclaré forfait avec les Bleus. Plus tôt, Dani Ceballos déplorait une grosse entorse à la cheville, après Camavinga et Bellingham également touchés. Jesus Vallejo est, lui aussi, victime d’un pépin musculaire depuis deux semaines, alors que le cas David Alaba inquiète toujours. Blessé en décembre dernier, l’Autrichien est attendu pour octobre, dans le meilleur des cas.

À faire les comptes, Antonio Rüdiger est le seul défenseur central de métier encore disponible, alors que Fran Garcia, Daniel Carvajal et Lucas Vazquez sont opérationnels pour occuper les côtés. Pour Marca, cette hécatombe met en lumière un souci qui n’a pas été bien géré par le Real Madrid. Le départ du polyvalent Nacho n’a pas été comblé, d’autant que l’an passé, et malgré son doublé Liga-Ligue des Champions, les Merengues ont déjà souffert de très nombreuses blessures dans le domaine défensif. Même le meilleur club du monde n’apprend pas toujours de ses erreurs.