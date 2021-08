Shakhtar Donetsk-AS Monaco : les compositions officielles

L'AS Monaco se déplace à Kharkiv (Ukraine), pour enfin lancer sa saison. Incapable de gagner lors des trois premières journées de Ligue 1 (2 défaites et 1 nul) et battu lors du barrage aller au Louis II (0-1), le club du Rocher devra effacer son retard ce soir face au Shakhtar pour atteindre la phase de poules de la prochaine Ligue des champions, avant de terminer un mois d'août agité à Troyes, dimanche.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre cruciale, Niko Kovac récupère Alexander Nübel, absent lors de la première manche. Jean Lucas laisse, lui, sa place à Youssouf Fofana au milieu. De l'autre côté du terrain, le jeune portier Anatoliy Trubin, étincelant à l'aller, est forfait et il est remplacé par le très expérimenté Andriy Pyatov. Tandis qu'Alan Patrick évoluera au poste du buteur du premier match, Pedrinho.

Les compositions d'équipes :

Shakhtar Donetsk : Pyatov - Dodô, Vitão, Marlon, Matvienko - Maycon, Marcos Antônio - Tetê, Alan Patrick, Solomon - L. Traoré

👊 Let’s finish what we started! ⚒🧡 Shakhtar line-up for the second leg vs Monaco ⚔️



⭐️ Follow the @ChampionsLeague super clash online: https://t.co/PUVhzCrtYa.#Shakhtar #ShakhtarASM #UCL pic.twitter.com/1AwWgMwm8L