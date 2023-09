Chicharito fait l’éloge de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Parti du Mexique en 2010, Javier Hernandez Balcazar dit "Chicharito" a fait le choix de rentrer sur le continent nord-américain après une décennie d’exil en Europe. Désormais âgé de 35 ans, l’attaquant mexicain fait les beaux jours de Los Angeles Galaxy depuis 2020. Lors d’un entretien accordé à Paramount +, le natif de Guadalajara a passé en revue ses belles années passées en Angleterre, en Espagne et en Allemagne. Au cours de sa carrière, Chicharito a eu l’opportunité de côtoyer de nombreuses stars à l’image de Cristiano Ronaldo lors de son passage express au Real Madrid entre 2014 et 2015 (33 apparitions, 9 buts). À ce titre, le Mexicain en garde un très bon souvenir et n’a pas hésité à louer les qualités footballistiques et humaines du Portugais.

«Mon séjour au Real Madrid a été quelque chose d’unique, de spécial, d’indescriptible, comme un rêve. Cristiano Ronaldo ? Il est phénoménal dans un vestiaire et aussi dans sa façon d’être. Je pense que je n’ai pas rencontré et je n’ai pas vu un joueur, et je peux le confirmer, qui soit sorti pour dire que Cristiano Ronaldo est une personne difficile et compliquée. Cris, c’est Cris. Nous connaissons sa personnalité et sa compétitivité, mais en tant que coéquipier, ce sont aussi des choses que j’ai prises, parce que lui et moi avons eu des discussions qui n’auraient pas eu lieu s’il ne les avait pas autorisées non plus», a déclaré le joueur de 35 ans avant de conclure de la sorte : «Les gens voient Cristiano Ronaldo d’une manière très arrogante et très dédaigneuse, mais je pense que c’est une personne très honnête, très franche, et il ne va pas vous mentir.»