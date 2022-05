PSG-ESTAC : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire dans une quasi indifférence à l'issue de son nul face au RC Lens le 23 avril, le Paris Saint-Germain attend désormais avec impatience la fin de la saison pour se focaliser sur ses dossiers internes, et notamment l'interminable feuilleton Kylian Mbappé. C'est d'ailleurs ce dernier qui a surement le plus à jouer lors des trois dernières journées de championnat, avec les titres de meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1 à conquérir. Il est donc logiquement aligné en pointe du système parisien, aux côtés de Di María, Neymar et Messi, pour cette réception de Troyes.

Quinzième avec cinq points d'avance sur le barragiste, Troyes n'est pas encore tout à fait sauvé et jouera notamment un match contre un concurrent direct lors de l'ultime journée, disputée face à Lorient. Cependant, les visiteurs se présentent dans un prudent 5-4-1 ce soir.

Les compositions d'équipes :

PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Di María, Verratti, Danilo, Neymar - Messi, Mbappé.

ESTAC : Moulin - Kaboré, Biancone, Palmer-Brown, Conté, Larouci - Ripart, Tardieu, Kouamé, Chavalerin - Ugbo.

