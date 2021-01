Le FC Barcelone ne va pas pouvoir se débarrasser de Martin Braithwaite

La suite après cette publicité

Arrivé au FC Barcelone la saison dernière grâce à la vague de blessés en attaque, Martin Braithwaite (29 ans) n’avait, a priori, qu’une durée de vie limitée au sein du club blaugrana. En effet, l’attaquant danois était censé venir jouer les dépanneurs de service jusqu’à la fin de la saison, avant d’être revendu durant l’été 2020. Mais au final, l’ancien buteur de Toulouse, dont le contrat court jusqu’en 2024, s’accroche au maillot culé.

Après une première saison ponctuée par 2 buts inscrits en 11 matches de Liga, le Scandinave avait clairement indiqué qu’il ne comptait pas quitter la Catalogne. Obligé de renflouer ses caisses, et face à l’absence de courtisans pour Braithwaite, le Barça s’était alors concentré sur le départ forcé de Luis Suarez pour économiser un gros salaire. Mais cet hiver, le nom du Danois refait à nouveau parler. La situation n’a pas changé à Barcelone.

Martin Braithwaite s'accroche

Si les Blaugranas veulent se renforcer, notamment en attaque, ils sont obligés de vendre. Sans surprise, le numéro 9 fait partie des joueurs transférables, mais, encore une fois, personne ne s’est manifesté pour l’accueillir. Pour le moment, le dossier de l’attaquant est donc en stand-by du côté catalan. Le Barça trouvera-t-il une solution d’ici la fin du mercato ? Martin Braithwaite, lui, a profité d’une interview accordée à Catalunya Radio pour envoyer un message très clair en vue du marché hivernal, mais aussi pour l’été prochain.

« Ça me plait de voir qu’ils recherchent d’autres joueurs. C’est censé se passer comme ça dans un club comme le Barça, qui aspire à être le meilleur du monde. Il faut une concurrence en interne. Tout ne doit pas reposer sur un petit groupe de joueurs. Ça ne me fait pas peur, ça me motive. Quitter le Barça cet hiver n’est pas une option. Ni en fin de saison. L'année prochaine, je continuerai à me battre ici pour marquer des buts. Cette saison, nous avons la chance de pouvoir remporter de nombreux titres et c'est mon ambition ». Le Barça est prévenu !