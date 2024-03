Naples : le nouveau dérapage inattendu d’Aurelio de Laurentiis

Généralement, ce sont ses propres joueurs et entraîneurs qui déclenchent les colères d’Aurelio de Laurentiis. Demandez à Rudi Garcia, Piotr Zielinski ou Victor Osimhen, qui ont été victimes des critiques acerbes de leur président. Ce dernier s’est imposé comme l’un des personnages les plus clivants de la Serie A ces dernières années, avec des avis tranchés et une communication particulière, sans filtre.

Apprécié par certains, rejeté par d’autres, Aurelio de Laurentiis ne laisse personne indifférent, mais son dernier coup de colère ne va pas améliorer son image. D’autant qu’il semble totalement incompréhensible, à quelques heures d’un match décisif pour Naples, opposé au FC Barcelone en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Présent aux côtés de son équipe, à la veille de la rencontre hier, le président italien est bizarrement intervenu en pleine interview de son joueur Matteo Politano, qui était interrogé au bord de la pelouse par Sky Sport.

On peut voir De Laurentiis prendre le joueur par le bras et dire « ils ne peuvent pas parler avec toi ». La scène amuse d’abord, l’attaquant sourit devant l’intervention de son patron. Mais ce dernier n’en reste pas là et revient à la charge, alors que le joueur a déguerpi. Il s’en prend alors au caméraman et le bouscule carrément ! Les sourires laissent place à la stupéfaction en plateau.

Le réalisateur de Sky Sport Federico Ferri s’est même fendu d’un message sur les réseaux sociaux en réponse à De Laurentiis. « Celui qui fera les interviews de Sky Sport est décidé par Sky Sport. Sans voix pour ce qui est arrivé à notre journaliste et à notre caméraman : je le condamne sans autre commentaire. Une chose est sûre : nous continuons comme toujours, avec professionnalisme, rigueur, crédibilité. Et éducation ».

Sky Sport ne comprend pas l’attitude de De Laurentiis, d’autant que ce dernier s’en était récemment pris au concurrent DAZN, en avant-match du dernier Naples-Juventus. Dans les couloirs du stade, alors que les caméras de DAZN filmaient l’arrivée du président, il s’était emporté, rappelant qu’il avait interdit à ses joueurs de répondre à ce média.