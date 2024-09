L’Argentine va rendre hommage à Angel Di Maria

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’Argentine va affronter le Chili pour le compte des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Une rencontre qui aura lieu à Buenos Aires, dans le stade Monumental. En parallèle de ce match, l’AFA (fédération argentine de football) a décidé de rendre hommage à Angel Di Maria (36 ans). En effet, El Fideo (145 capes, 31 buts et 32 assists) a mis un terme à sa carrière en équipe nationale après le titre remporté lors de la Copa América durant l’été. Olé explique que son pays a décidé de le mettre à l’honneur lors du match Argentine-Chili. Autorisé à se rendre sur ses terres par Benfica, l’ancien joueur du PSG devrait entrer sur le terrain avec sa famille avant la rencontre. Si jamais la FIFA venait à refuser, il n’entrerait sur la pelouse qu’après la rencontre.

Olé ajoute que des vidéos des meilleurs moments de la carrière de Di Maria en sélection seront diffusés sur les écrans géants du stade. D’autres surprises sont également prévues pour célébrer ce grand champion qui risque de vivre une soirée inoubliable. Le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, s’attend à une belle fête. «C’est bien mérité. Il méritait un hommage de la part de son peuple, avec son peuple, et c’est ce qu’il va recevoir. Il a été l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire de l’équipe nationale et il a laissé un souvenir, un héritage indélébile. Chacun doit s’accrocher à ce qu’il a fait. Ne jamais abandonner, avoir des moments compliqué et continuer… parce que c’est ça la vie et le football. Au-delà des titres, il a laissé un héritage indélébile. Et en plus de ça, c’est un garçon spectaculaire qui a démontré, en de rares occasions, tout ce qu’il est». Di Maria appréciera.