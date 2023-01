Ajaccio - OL : la réaction d’Olivier Pantaloni après les échauffourées en fin de match

La suite après cette publicité

Durant la rencontre entre Ajaccio et l’Olympique Lyonnais des mots ont fusé entre les bancs des deux équipes. En effet, alors que les Corses étaient menés 2 à 0 par les visiteurs, l’entraîneur ajaccien Olivier Pantaloni et Rémy Vercoutre, l’entraîneur des gardiens de l’OL, se sont invectivés. Après le match, le technicien de 56 ans est revenu sur cette échauffourée au micro du diffuseur de la rencontre.

« Échauffourée, oui, mais bon, moi, j’ai été éduqué, on m’a appris à respecter tout le monde et on m’a appris à me faire respecter aussi», a confié dans un premier temps l’entraineur ajaccien. Alors que le journaliste tentait d’en savoir plus sur cette embrouille, Olivier Pantaloni a coupé court pour ne pas en rajouter une couche : «non je pense que les gens comprendront. Ceux qui étaient de l’échauffourée comprendront et ceux qui étaient autour aussi parce qu’ils l’ont bien compris eux-aussi.» Ambiance…

