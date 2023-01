Ligue 1 : l’OL s’impose sans briller à Ajaccio

La suite après cette publicité

Alors que la tension monte chez les supporters, notamment en raison d’un mercato à l’arrêt dans le sens des arrivées, l’Olympique Lyonnais devait absolument s’imposer sur la pelouse d’Ajaccio, ce dimanche, afin d’éviter de plonger clairement dans la deuxième partie de tableau, voir vers la zone de relégation. Et face à la vague des départs dans le secteur offensif, Lepenant était aligné au milieu de terrain, derrière Cherki, Lacazette et Barcola.

Dans le jeu, rien ne s’arrangeait pour les Gones. Les Corses sont bien mieux entrés dans cette rencontre et mettaient rapidement la pression sur le but lyonnais, mais Lopes, toujours lui, se montrait vigilant pour garder sa cage inviolée (11e, 16e et 44e). Et contre le cours du jeu, c’est sur une contre-attaque que l’OL est parvenu à faire la différence. Après un une-deux avec Caqueret, Barcola trouvait en retrait Lepenant, qui inscrivait son premier but sous les couleurs lyonnaises (1-0, 20e). De quoi sauver la première mi-temps désastreuse des Rhodaniens.

Ajaccio a manqué de justesse

Dominateurs dans le jeu, les Acéistes débutaient la seconde période de la même manière. Décomplexé face à une équipe de l’OL désorganisée en défense, Ajaccio et Moussiti-Oko butaient encore sur Lopes (50e), avant que le portier lyonnais ne soit sauvé par son poteau droit, après un coup de tête de Belaïli (51e). Côté Lyonnais, les occasions étaient maigres et il fallait attendre un joli geste de Tolisso pour trouver Tagliafico. L’Argentin délivrait un centre parfait vers Lacazette, qui pouvait faire le break dans le but vide (2-0, 71e).

Et au terme d’une fin de match agitée, mais pauvre en occasion, l’Olympique Lyonnais s’est imposé en Corse et renoue avec le succès, après trois matches consécutifs sans victoire. 9e, l’OL doit se servir de cette victoire pour remonter au classement et espérer encore jouer l’Europe, étant donné qu’il reste encore 18 rencontres à jouer. En revanche, Ajaccio, 18e et toujours relégable, concède un quatrième revers de suite et devra se relancer à Angers, dernier du Championnat.