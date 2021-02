Lazio-Bayern Munich : les compositions probables

La suite après cette publicité

Suite des 8e de finale aller de la Ligue des champions en ce mardi soir avec une affiche alléchante à l'Olympico de Rome. La Lazio reçoit le Bayern Munich, champion d'Europe et récemment champion du monde en titre. Un événement pour les Romains qui retrouvent une deuxième phase de Champions League pour la première fois depuis 2001.

Les Munichois partiront largement favoris mais il faudra tout de même se méfier de cette équipe italienne en 3-5-2, selon le Corriere dello sport, et de leur buteur en série, Ciro Immobile. Côté allemand, malgré les absences de Douglas Costa, Gnabry, Müller, Pavard ou encore Tolisso, le 4-2-3-1 de Hansi Flick aura de l'allure. Avec bien sûr Robert Lewandowski en pointe et Lucas Hernandez et Kingsley Coman, côté français, sur la pelouse.