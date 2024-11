AC Milan : Zlatan Ibrahimovic a convaincu Youssouf Fofana

Après une formation à Strasbourg et s’être révélé à l’AS Monaco, Youssouf Fofana a embarqué pour l’Italie et l’AC Milan, cet été. Après des débuts contrastés, le milieu de terrain français de 25 ans s’impose petit à petit comme un élément incontournable de l’entrejeu de Paulo Fonseca. Dans un entretien pour La Gazzetta dello Sport, il est revenu sur les conditions de son arrivée en Lombardie et révèle avoir discuté avec un certain… Zlatan Ibrahimović.

« Zlatan m’a tout de suite expliqué le projet et l’importance de l’AC Milan pour lui et la Serie A. Il se soucie beaucoup du nouveau parcours. C’est très présent et positif, a expliqué le Français, qui s’est également confié sur l’importance de l’ex-star de la sélection suédoise - devenu conseiller de l’AC Milan - dans le vestiaire milanais. Avant les matchs, il nous donne toujours quelques conseils. Cela nous donne confiance. »