Nice : Julien Sablé est le nouvel entraineur de l'équipe réserve

Après avoir été formé à Saint-Etienne et avoir joué dix ans dans le Forez, Julien Sablé avait rejoint Lens en 2007 puis Nice en 2009 en tant que joueur professionnel. Plus de trois saisons plus tard, le Français avait tenté une dernière pige sur l'Ile de Beauté, à Bastia plus précisément. Ainsi se terminait son parcours de joueur de football.

Depuis, l'homme de 42 ans était revenu dans son club formateur comme entraîneur des moins de 19 ans dans un premier temps puis de la réserve et enfin de l'équipe première lors de deux passages en intérims (6 matches en 2017, 1 en 2021). Julien Sablé va donc découvrir un nouveau challenge sur la côte d'Azur en devenant le nouvel entraîneur de l'équipe réserve de Nice.