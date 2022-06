Barça : prolongation imminente pour Gavi

La suite après cette publicité

Selon Sport, la prolongation du milieu de terrain du FC Barcelone Gavi serait quasiment bouclée. Après une réunion jeudi dernier, un accord préliminaire aurait été conclu entre l’Espagnol de 17 ans et les Blaugranas. Il ne resterait plus que quelques détails à régler pour conclure totalement la prolongation de l’international espagnol (10 sélections), dont le contrat actuel court jusqu’au 30 juin 2023.

Selon les informations du journal ibérique, Gavi va prolonger jusqu’en 2026 avec le Barça et il devrait signer son nouveau contrat au début de cette semaine, avant qu’intervienne rapidement une annonce officielle du club catalan. La saison dernière le milieu barcelonais avait disputé 46 matches avec le FC Barcelone, inscrit deux buts et délivré six passes décisives.