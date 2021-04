Montpellier - OM : les mots de Steve Mandanda après le nul

Un résultat frustrant. Sur la pelouse de la Mosson, l'Olympique de Marseille pensait repartir avec les trois points ce samedi soir. Mais dans ce match de la 32e journée de Ligue 1, les Phocéens ont craqué en fin de partie, encaissant un but de Gaëtan Laborde pour le 3-3. Interrogé par Canal + au coup de sifflet final, Steve Mandanda a fait part de sa déception.

La suite après cette publicité

«C'est difficile. On entame mal nos mi-temps. On prend deux buts d'entrée, après on revient et on arrive à mettre ce troisième à dix. On croit le tenir et finalement, on se fait égaliser. C'est difficile, il faut continuer à travailler, à maitriser et comprendre ce que le coach demande. Mettre aussi un peu plus le pied sur le ballon quand il faut et être plus solides et lucides», a lâché le gardien de l'OM.