Ruud van Nistelrooy discute avec Burnley… et Manchester United

Alors que les négociations pour une prolongation de contrat avancent entre Erik ten Hag et Manchester United, Ruud van Nistelrooy reste une possible recrue. L’ancien entraîneur du PSV, libre de tout contrat depuis sa bonne saison 2022-2023, est en discussion avec Burnley pour prendre la succession de Vincent Kompany, mais il continue également le dialogue avec Manchester United, son ancien club lorsqu’il était joueur (2001-2006).

En effet, selon The Telegraph, le Néerlandais pourrait débarquer chez les Red Devils pour compléter le staff d’Erik ten Hag, qui sera remanié dans les prochaines semaines. Les dirigeants mancuniens souhaitent que le jeu de leur équipe soit beaucoup plus attractif l’an prochain, avec un style et une identité de jeu marqués. Lorsqu’il était entraîneur du PSV, Ruud van Nistelrooy était réputé pour son jeu offensif tourné vers l’avant.