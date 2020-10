Deportivo Alavés-FC Barcelone : les compos officielles

À l'occasion de la 8e journée de Liga, le FC Barcelone se rend sur la pelouse d'Alavés pour confirmer sa belle victoire de la semaine en Ligue des Champions sur la pelouse de la Juventus (2-0). Teizièmes en championnat, les Catalans doivent se reprendre après avoir enchaîné 1 nul et 2 défaites. Ronald Koeman aligne un 4-2-3-1 devenu classique avec Neto dans le but. Piqué et Lenglet en charnière centrale, Sergi Roberto et Alba sur les côtés. Le double pivot du milieu est composé par Busquets et de Jong. Enfin, Dembélé, Griezmann, Fati, 18 ans aujourd'hui, et Messi formeront la ligne d'attaque.

La suite après cette publicité

Du côté d'Alavés, on reste sur un succès à Valladolid mais la 16e place occupée par les Babazorros est inquiétante. Pablo Machin opte pour un 3-5-2. Pacheco prend place dans le but avec une défense à trois devant lui où figurent Navarro, Lejeune et Laguardia. Duarte et Edgar auront le rôle de pistons sur les côtés. Un milieu renforcé avec Battaglia, Pina et Peleteiro. Enfin, Deyveson et Luis Rioja composeront le duo d'attaque.

Les compositions officielles :

Alavés : Pacheco - Ximo Navarro, Lejeune, Laguardia - Edgar, Battaglia, Pina, Peleteiro, Duarte - Deyverson, Luis Rioja

FC Barcelone : Neto - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, de Jong - Dembélé, Messi, Fati - Griezmann