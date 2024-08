EdF Espoirs : les raisons du départ de Thierry Henry dévoilées

Thierry Henry et les Bleuets, c’est fini. Le technicien de 47 ans a quitté ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, quelques jours après avoir remporté la médaille d’argent aux jeux Olympiques. Un départ inattendu, justifié officiellement par la FFF pour des "raisons personnelles" à l’ancien buteur d’Arsenal. Selon L’Équipe, ce départ serait en réalité motivé par une lassitude liée au contexte avant les JO et les nombreux refus des clubs pour libérer leurs joueurs, mais surtout car selon Henry, il serait impossible d’aller chercher plus haut que cette breloque olympique.

La suite après cette publicité

L’ex-meilleur buteur de l’histoire des Bleus (123 sélections, 51 buts) n’aurait pas de projet concret sur la table et pourrait prendre un peu de temps loin des terrains, après cette parenthèse olympique enchantée. Avec les Espoirs, Thierry Henry s’est racheté une crédibilité en tant qu’entraîneur au plus haut niveau et ces quelques mois passés à coacher la bande à Rayan Cherki et Désiré Doué, pourraient bien avoir remis sa carrière sur les bons rails. En attendant d’en savoir plus sur la prochaine destination du natif des Ulis, "Titi" va pouvoir profiter d’un repos bien mérité.