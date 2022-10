Andres Iniesta raconte sa dépression

« J'ai embrassé ma femme, mais j'avais l'impression d'embrasser un oreiller. Tu ne ressens rien ». Dans le podcast « The Wild Project », l'ancienne légende du Barça et de l'Espagne Andres Iniesta (38 ans) a évoqué sa dépression qui le poursuit depuis des années, un témoignage poignant. Actuellement joueur du Vissel Kobe au Japon, sa carrière parle pour lui, car, en plus des titres en Catalogne, il fut champion d'Europe en 2008 et 2012 et auteur du seul but en finale lors du Mondial 2010 contre les Pays-Bas. Comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres... « Je vais toujours en thérapie parce que je dois être en paix avec moi. » Le meilleur moment de la journée pour lui, c'était quand il prenait une pilule et allait s'endormir.

« J'aime écouter les professionnels qui parlent de santé mentale et de dépression. Tu te dis : ce n'est pas moi. C’est ton corps, mais tu n’as pas de vie, pas de joie et pas d’énergie. Après tout, la vie vous apprend que la dépression et la santé mentale peuvent toucher n’importe qui. Il ne s'agit pas de choses matérielles. J’aurais pu avoir toutes les voitures du monde et tout ce que je voulais, et il est encore difficile de faire face aux problèmes de la vie » livre Iniesta. Son départ après tant d'années à Barcelone aurait aggravé sa pathologie.