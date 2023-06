Inter Miami : la date du premier match de Lionel Messi est connue

La suite après cette publicité

Lionel Messi va terminer sa carrière sportive en Major League Soccer avec l’Inter Miami. Une nouvelle qui a pu surprendre, alors que l’Arabie saoudite et le FC Barcelone semblaient les mieux positionnés pour s’offrir la Pulga. Mais l’arrivée du sept fois Ballon d’Or est bel et bien une réalité, comme l’a confirmé le co-propriétaire de la franchise floridienne, Jorge Mas, lors d’une conversation avec des journalistes américains.

Il a révélé que Lionel Messi et le club avaient convenu des dernières conditions de l’accord et finalisaient les formalités administratives et les visas. Mas a précisé que la date ciblée pour son premier match avec un maillot de l’Inter Miami était le 21 juillet, au stade DRV-PNK de Miami pour le match d’ouverture de la Coupe des ligues, contre l’équipe mexicaine de Cruz Azul. «Je pense qu’il y aura toujours un avant et un après-Messi lorsque nous parlons de ce sport aux États-Unis. Lionel Messi va être le plus grand ambassadeur et recruteur de l’histoire de la Major League Soccer. Sa simple présence dans cette ligue va attirer des talents de tous âges et de tous niveaux. C’est, je pense, une opportunité formidable et sans précédent qui s’offre à nous», a-t-il assuré.

