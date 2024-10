Nasser Al-Khelaïfi n’a pas répondu aux sollicitations de la commission sénatoriale

C’est aujourd’hui que Michel Savin, le rapporteur et Laurent Lafon, le président de la commission, rendent leur rapport sur la financiarisation du football français. Après des mois d’enquête et d’auditions de différents acteurs du milieu, les deux sénateurs ont soulevé un certain nombre de points et proposent des recommandations. Ils regrettent tout de même de ne pas avoir pu parler à Nasser Al-Kelaïfi, personnage incontournable, lui qui possède la double casquette de président du PSG et de beIN Media Group.

«Il n’y a pas échappé, mais il n’a pas répondu à nos invitations à venir aux auditions. Nous sommes limités dans le cadre du pouvoir d’enquête. Nous le regrettons, nous avions des questions à lui poser», démarre Michel Savin lors de la conférence de presse de ce mercredi. Le président de la commission Laurent Lafon aurait souhaité l’interroger, lui qui est au cœur de conflits d’intérêts entre la ligue et le diffuseur. «On prend acte de sa décision de ne pas être auditionné. On le regrette, y compris dans un souci de transparence et de communication.»