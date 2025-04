PSG : João Neves cartonne en français

Recruté l’été dernier par le Paris Saint-Germain, João Neves (20 ans) s’est parfaitement intégré dans son nouvel environnement. Titulaire indiscutable dans le onze de Luis Enrique, le milieu de terrain portugais est épanoui. Il a même confié qu’il avait également fait de très gros progrès en français.

La suite après cette publicité

« Quand je suis arrivé ici, tout le monde me parlait et je pensais en anglais. Maintenant, ma première pensée est en français, ce qui est vraiment bien. J’adore le français. J’aime beaucoup l’apprendre, le comprendre et le parler. J’ai un ami qui est français, alors il me parle toujours en français pour me pousser un peu. Je me débrouille bien, je pense », a-t-il déclaré à The Athletic.