Gladbach - Real Madrid : les compositions sont là

La deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions offre un duel entre le Borussia Mönchengladbach et le Real Madrid. A domicile, la formation allemande s'articule dans un 4-2-3-1 avec Yann Sommer dans les buts. Stefan Lainer, Matthias Ginter, Nico Elvedi et Ramy Bensebaini composent la défense. Christoph Kramer et Florian Neuhaus composent le double pivot. Un cran plus haut, Jonas Hofmann, Lars Stindl et Marcus Thuram soutiennent Alassane Pléa sur le front de l'attaque.

De son côté, le Real Madrid opte pour un 4-3-3 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Le portier belge est situé derrière Lucas Vazquez, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Ferland Mendy. Federico Valverde, Casemiro et Toni Kroos constituent l'entrejeu de la Casa Blanca. Enfin, Marco Asensio, Vinicius Junior et Karim Benzema sont associés en attaque.

Les compositions :

Borussia Mönchengladbach : Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Pléa

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Varane, Ramos, Mendy - Valverde, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius