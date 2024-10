Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le cinquième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. En première position de ce classement, on retrouve Robert Lewandowski. Auteur d’un doublé face au Séville FC, l’attaquant polonais réalise une belle progression au classement et affiche désormais le solide bilan de 12 buts en 10 matches, pas mal à 36 ans.

Derrière lui, Viktor Gyökeres glisse à la deuxième place. L’attaquant du Sporting CP a gagné en Coupe du Portugal contre Portimonense (2-1) et n’a donc pas joué en championnat. Il reste donc crédité de 11 buts en 8 matches de Liga. Le podium est complété par Erling Haaland. L’attaquant norvégien reste sur une victoire à l’arraché contre Wolverhampton où son équipe de Manchester City s’est imposée sur le score de 2-1. Muet lors de cette rencontre, il affiche désormais 10 buts en 8 matches.

Belle surprise du début de saison en Bundesliga, Omar Marmoush arrive en quatrième position. L’attaquant égyptien comptabilise 9 buts en 7 matches et reste sur une réalisation malgré la défaite 2-1 de l’Eintracht Francfort contre le Bayer Leverkusen. De son côté, Harry Kane suit avec un pion de moins. Auteur de 8 buts en 7 matches, l’attaquant anglais reste sur un triplé contre Stuttgart lors de la victoire 4-0 du Bayern Munich. Mateo Retegui suit à la sixième position avec 8 buts en 8 matches. Le joueur de l’Atalanta a encore marqué contre Venise (2-0).

Bien adapté au championnat turc, Ciro Immobile reste sur un nouveau but contre Konyaspor (2-0) et dispose désormais d’un bilan de 8 buts en 8 matches. L’attaquant néerlandais Sem Steijn suit avec 8 réalisations en 9 rencontres. Le joueur de Twente a encore marqué contre Waalwijk (2-2). Le Danois Mika Biereth se retrouve de son côté neuvième avec 8 buts en 10 matches. L’attaquant du Sturm Graz a encore marqué contre Grazer lors d’une belle victoire 5-2. Enfin, la dixième place revient à Maksim Glushenkov avec 7 buts en 7 matches. Le joueur du Zenit n’a pas joué contre le FK Akron (5-0).

Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Thierno Barry (FC Bâle et Villarreal), Toluwalase Arokodare (Genk), Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Nazarenko (Polissya) et Marcus Thuram (Inter Milan) échouent aux portes du top 10 avec sept réalisations. Kylian Mbappé (Real Madrid), Ayoze Pérez (Villarreal), Bryan Mbeumo (Brentford), Cole Palmer (Chelsea), Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Dereck Kutesa (Servette), Daan Heymans (Sporting Charleroi), Adriano Bertaccini (Saint-Trond), Jacob Ondrejka (Antwerp), Tjaronn Chery (Antwerp), Galeno (FC Porto), Jhon Cordoba (FK Krasnodar), Mirlind Daku (Rubin Kazan), Manfred Ugalde (Spartak Moscou), Tamerlan Musaev (CSKA Moscou), Ronivaldo (Blau-Weiss Linz), Gustavo Santos (Altach) suivent avec six buts inscrits.

Le classement des tops buteurs européens