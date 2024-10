Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le quatrième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et un changement est à signaler puisque le Norvégien, Erling Haaland, n’est plus en tête de ce classement. Muet contre Newcastle (1-1), l’attaquant de Manchester City reste bloqué avec ses 10 buts en 6 matches.

Maintenant en tête, Viktor Gyökeres passe devant toute la concurrence. Contre Casa Pia (2-0), il a retrouvé le chemin des buts grâce à un penalty marqué en fin de match. L’attaquant suédois obtient un solide bilan de 11 buts en 7 matches et se positionne tout en haut du classement. Juste derrière Gyökeres et Haaland, Robert Lewandowski prend la troisième place de ce top buteurs après son excellente prestation à Alavés, où il a inscrit un triplé (3-0) et s’offre un bilan de 10 buts en 9 matches.

Marcus Thuram et Mateo Retegui entrent dans le top

Derrière eux, Omar Marmoush talonne le podium après son joli doublé contre le Bayern Munich, qui a permis à l’Eintracht Francfort d’éviter la défaite dans les derniers instants (3-3). L’international égyptien grimpe à huit buts en six journées. Derrière lui, ils sont nombreux à avoir marqué sept buts depuis le début de saison et seront départagés par leur temps de jeu. Ainsi, le Russe Maksim Glushenkov reste bloqué à 7 buts en 7 matches, mais avec 425 minutes joués. Mieux que Mateo Retegui, qui fait directement son entrée grâce à son triplé contre le Genoa, avec l’Atalanta (5-1).

Grâce à un beau triplé avant la trêve internationale contre le Torino (3-2), Marcus Thuram prend ensuite la 7e place du top buteurs à la suite, lui aussi, d’un total de 7 buts inscrits en 7 journées et 552 minutes jouées. Il passe devant Ciro Immobile, buteur ce week-end avec le Besiktas pour son 7e but de la saison en autant de match également. Derrière, Oleksandr Nazarenko sort du top 5 avec 7 buts en 8 matches. L’ailier du Polissya Zhytomyr descend peu à peu du classement et se place juste devant le Néerlandais Sam Steijn, buteur lors de la défaite de Twente à Feyenoord.

Par rapport au dernier classement, Bradley Barcola (PSG), Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou), Cole Palmer (Chelsea) et Ayoze Pérez (Villarreal) sont sortis du classement. Mika Biereth (Sturm Graz), Jhon Córdoba (Krasnodar), ou encore Thierno Barry (Villarreal) sont proche d’entrer dans le top 10.

Le classement des tops buteurs européens