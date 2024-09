Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est le deuxième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme la semaine dernière, Erling Haaland arrive en tête. L’attaquant de Manchester City a encore marqué hier lors du choc de Premier League contre Arsenal (2-2). Il se retrouve ainsi doté de 10 buts en 5 matches.

Juste derrière lui, on retrouve un autre scandinave avec Viktor Gyökeres. Auteur d’un doublé contre AVS lors d’une victoire 3-0, le buteur suédois compte également 10 réalisations, mais il a eu besoin de 6 rencontres pour y parvenir. Le podium est complété par Maksim Glushenkov. De retour de blessure, l’ailier du Zenit Saint-Pétersbourg n’a pas marqué contre Fakel ce samedi (3-1). Il reste ainsi bloqué à 7 buts en 6 matches.

A la quatrième place, Aleksey Batrakov prend place. Auteur d’un doublé contre le FK Pari Nijni Novgorod (3-1), l’attaquant russe a ainsi amélioré son bilan qui est de 7 buts en 9 matches. Cinquième, l’Ukrainien Oleksandr Nazarenko se positionne grâce à ses 6 buts en 6 matches. C’est un peu mieux que Robert Lewandowski et Sem Steijn qui disposent du même bilan et se partagent la sixième place. Le premier a vu double contre Villarreal (5-1) tandis que le second s’est offert un doublé contre Almere (5-0).

Balayé par le FC Barcelone avec Villarreal (5-1), Thierno Barry arrive huitième. L’ancien de Bâle compte à son actif 6 buts en 7 matches. C’est quasiment pareil que Ronivaldo. L’attaquant de Blau-Weiss Linz reste un but contre le Rheindorf Altach (1-0). Un club dans lequel évolue Gustavo Santos. Le Brésilien se retrouve dixième avec ses 6 buts en 8 matches.

Daan Heymans (Sporting Charleroi), Manfred Ugalde (Spartak Moscou) et Toluwalase Arokodare (Genk) échouent aux portes du top 10 avec six buts inscrits. Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Pape Habib Guèye (Aberdeen), Luis Diaz (Liverpool), Harry Kane (Bayern Munich), Raphinha (FC Barcelone), Edin Dzeko (Fenerbahçe), Mirlind Daku (Rubin Kazan) et Eduard Spertsyan (FK Krasnodar) suivent plus loin avec 5 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens