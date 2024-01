Chelsea et Manchester United en plein panic-buy avec Martin Braithwaite

Cet hiver, les clubs de Premier League ont été relativement calmes. Mais il ne serait pas surprenant de voir certaines écuries passer à l’offensive dans le sprint final du marché des transferts de janvier 2024. C’est le cas de Chelsea et de Manchester United. Les deux cadors anglais aimeraient mettre la main sur un attaquant. Très souvent, ils ont été liés aux mêmes joueurs ces dernières semaines. Victor Osimhen (Naples) ou encore Karim Benzema (Al-Ittihad) ont été envoyés chez l’un ou l’autre. Mais aucun des deux n’y signera cet hiver.

En revanche, on ne peut pas être aussi affirmatif concernant Martin Braithwaite. A la surprise générale, le Danois est dans le viseur des Blues et des Red Devils. Une information dévoilée par Marca ce lundi. Le média espagnol assure que lors de cette dernière ligne droite du mercato, les Londoniens et les Mancuniens explorent sérieusement la piste menant à l’attaquant de l’Espanyol Barcelone. Contactés par Marca, les proches de Braithwaite ont confirmé ces informations tout en indiquant que les pensionnaires de Premier League font leur maximum pour ne pas payer sa clause de départ de 7 millions d’euros.

Deux cadors anglais aux trousses

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le club catalan, l’international danois, qui se prépare pour l’Euro, est prêt à changer d’air. C’était déjà le cas durant l’été. Approché par plusieurs écuries, dont le LOSC, il était resté à quai, lui qui avait séché une partie de la reprise pour forcer son départ. Revenu à la raison, il s’est investi au sein de l’équipe de D2 espagnole (5e au classement). Il a marqué 12 buts et délivré 1 passes décisive en 24 apparitions toutes compétitions confondues, dont 22 dans la peau d’un titulaire. Ses qualités, son expérience et ses talents de buteur ont tapé dans l’oeil de Séville cet hiver.

Mais les Andalous ne sont pas allés plus loin que le stade de l’intérêt. Ce qui ne semble pas être le cas de Man Utd et de Chelsea, qui ont des besoins devant. Un achat de dernière minute est donc tout à fait possible. D’autant que l’Espanyol récupérera un gros chèque de 7 millions d’euros si jamais il part cet hiver. Ce qui ne sera pas le cas cet été. En effet, il a négocié un départ libre en juin prochain si son équipe monte en Liga. Si l’Espanyol n’accède pas au niveau supérieur, il partira pour 600 000 euros. Mais avec Chelsea et MU sur le coup, un départ est plus que jamais d’actualité pour Braithwaite, passé notamment par Toulouse, Leganés ou encore le Barça…