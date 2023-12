Martin Braithwaite plaît à Séville

Dans le dur cette saison, le Séville FC, quinzième de Liga et éliminé en Coupe d’Europe, compte sur le mercato pour se relancer. Les Andalous veulent notamment s’offrir un attaquant. D’autant que En-Nesyri jouera la Coupe d’Afrique en janvier prochain et que Mariano et Rafa Mir, n’ont pas convaincu.

La suite après cette publicité

AS indique que pour résoudre ses problèmes offensifs, le club ibérique se penche sur le cas de Martin Braithwaite. L’ancien joueur du Barça, qui évolue actuellement à l’Espanyol (D2 espagnole), a marqué 9 buts et délivré 1 passe décisive en 20 apparitions cette saison. Son expérience et son profil sont appréciés en Andalousie. De son côté, le Danois, qui a une clause de départ de 7,5 millions d’euros, n’est pas contre changer d’air. Son club ne lui fermera pas la porte en cas d’offre jugée satisfaisante. D’ailleurs, il pourrait partir pour moins cher que prévu lui dont le bail prend fin en juin 2025.