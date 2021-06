Italie - Autriche : les compositions officielles

Match inédit dans un Euro, le huitième de finale entre l'Italie et l'Autriche s'annonce fort intéressant. Les deux équipes se sont déjà affrontés trois fois en Coupe du monde pour trois succès transalpins. Les Rot-Weiss-Roten entendent rééquilibrer légèrement le rapport de force. Dans une enceinte de Wembley qui risque de vibrer, l'Italie opte pour un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart. Devant lui, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Francesco Acerbi et Leonardo Spinazzola prennent place. Jorginho est aligné en sentinelle auprès de Nicolo Barella et Marco Verratti. Enfin, Domenico Berardi et Lorenzo Insigne accompagnent Ciro Immobile en attaque.

Dans le rôle du petit poucet, l'Autriche tentera de créer la sensation. Et pour cela, le sélectionneur Franco Foda décide d'articuler son équipe dans un 4-5-1 avec Daniel Bachmann dans les cages. Le portier de Watford peut compter sur Stefan Lainer, Aleksandar Dragović, Martin Hinteregger et David Alaba en défense. Konrad Laimer, Xaver Schlager, Florian Grillitsch, Marcel Sabitzer et Christoph Baumgartner composent un milieu de terrain dense et connoté Bundesliga avec deux joueurs du RB Leipzig, deux d'Hoffenheim et un de Wolfsbourg. Enfin, Marko Arnautovic est positionné seul sur le front de l'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola - Barella, Jorginho, Verratti - Berardi, Immobile, Insigne

Autriche : Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Laimer, Schlager, Grillitsch, Sabitzer, Baumgartner - Arnautovic

