Chants homophobes : l’OM sensibilise ses supporters avant le Classique

L’OM appelle au civisme et au bon sens de chacun. Alors que le gouvernement et la LFP ont annoncé, jeudi, la mise en place de sanctions sévères en cas de chants homophobes dans les stades français, le club phocéen vient de publier un communiqué pour sensibiliser ses supporters, et éviter que des actes ou comportements discriminatoires se produisent demain lors du Classique face au PSG (20h45).

«Dimanche soir, l’Orange Vélodrome accueillera OM-PSG. Dans la lignée des récentes annonces gouvernementales, l’OM appelle ses supporters à soutenir leur équipe en étant fidèles à ce qui fait l’essence du club et de Marseille : ferveur, passion, solidarité, respect. Tout chant ou comportement injurieux, discriminatoire ou homophobe pourrait exposer l’OM et ses supporters à des sanctions sévères et à des mesures disciplinaires qui les pénaliseraient directement. Le club est fermement engagé contre tout type de discrimination et compte sur le soutien sans faille de chacune et chacun de ses supporters, afin que la rencontre de dimanche face au PSG et les suivantes restent des moments de fête, de passion et de partage», indique le communiqué. Pour rappel, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, avait convoqué une réunion avec les instances du football français, jeudi, quelques jours après les chants homophobes entonnés contre l’OM par des supporters parisiens lors de PSG - Strasbourg.

