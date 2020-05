La directrice générale de la FFF remet en place Jean-Michel Aulas !

Ça va faire bientôt un mois que le gouvernement a annoncé sa décision de mettre fin à la Ligue 1 avant que la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel décident d'emboîter le pas. Un choix fort mais particulièrement critiqué par de nombreux clubs. Bertrand Joannin, le président d'Amiens par exemple considère que cette décision est injuste puisque son club se retrouve relégué alors qu'il avait encore la chance de se maintenir. Les Picards n'ayant que 4 points de retard sur le barragiste, le Nîmes Olympique à 10 journées de la fin. Le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, dont le club se retrouve ainsi écarté des compétitions européennes, estime que la saison aurait bien pu se poursuivre à l'instar de la Bundesliga qui a offert deux journées depuis le 16 mai dernier. Le championnat espagnol va suivre d'ici deux semaines tandis que la Serie A et la Premier League devraient se terminer. La Ligue 1 est donc le seul des cinq plus grands championnats européens dont la saison 2019/2020 n'ira pas à son terme.

Jean-Michel Aulas espère toujours reprendre et n'a pas hésité à l'expliquer au Premier ministre Edouard Philippe par l'intermédiaire d'une lettre également envoyée à la ministre des Sports, Maracineanu.. Un peu plus tôt, il s'en est pris à la Fédération Française de Football et notamment à sa directrice générale Florence Hardouin par le biais d'un communiqué. Par ces mots, il estimait que : «Javier Tebas, président de la Liga, qui a toujours considéré qu’un arrêt définitif du championnat serait un cauchemar et ne servirait que les intérêts de ceux qui y auraient un intérêt personnel a réussi à faire appliquer parfaitement dans son pays les recommandations édictées par l’UEFA lors des différentes réunions auxquelles le football français était représenté par la Directrice générale de la FFF Florence Hardouin et le Directeur général de la LFP Didier Quillot.» Une manière de pointer du doigt, la résolution qu'il juge hâtive d'avoir mis fin au championnat mais aussi d'expliquer que les instances n'ont pas pris en compte les directives de l'UEFA.

Pas de protocole dicté par l'UEFA

Des propos qui sont logiquement arrivés aux oreilles de la directrice générale de la FFF, Florence Hardouin. Particulièrement touchée par les mots de Jean-Michel Aulas, elle a décidé de lui répondre dans un courrier également adressé au président de la FFF Noël Le Graët, à la présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour ainsi que Didier Quillot, le directeur général de la LFP. Une lettre qui est révélée ce soir par le quotidien sportif L'Equipe et dans laquelle Florence Hardouin remet les choses au clair : «je tiens à vous préciser, qu'à ce jour, il n'existe pas de protocole UEFA. Certes, l'UEFA travaille à l'établissement d'un protocole médical qui dictera les conditions sanitaires et hygiéniques de reprise de ses compétitions européennes interclubs (Ligue des champions et Ligue Europa), pour le mois d'août. Le directeur médical de la FFF (Emmanuel Orhant), en tant que membre de la commission médicale de l'UEFA, y participe. Cependant, ce protocole n'est pas encore finalisé et présenté au comité exécutif UEFA. Par ailleurs, il ne s'agit en aucun cas d'un protocole concernant les championnats nationaux. Sur le plan national, la direction médicale de la FFF a participé à l'élaboration d'un protocole de reprise adressé par la LFP au ministère des Sports pour les championnats professionnels. La situation sanitaire n'a pas permis, à ce stade, de l'activer. Les instances du football français ne peuvent donc pas étudier un protocole UEFA pour deux raisons : 1- il n'existe pas encore, 2- lorsqu'il sera validé, il ne concernera que les compétitions européennes.»

L'occasion donc de différencier les zones d'influences entre l'UEFA et le tandem LFP/FFF mais aussi d'expliquer que les protocoles médicaux pouvaient être différents d'un pays à un autre. En Allemagne par exemple, les mesures sanitaires n'ont pas été aussi drastiques qu'en France et le nombre de cas ainsi que de décès n'était pas aussi élevé. Pour autant, Florence Hardouin n'a pas décidé de s'en arrêter ici et a décidé de revenir sur la décision d'arrêter le championnat. Si elle concède que la date du 3 août 2020 évoqué par l'UEFA n'était qu'à titre indicative, elle explique en revanche que l'instance européenne se pliait aux décisions des gouvernements, ce qui en France a conduit à l'arrêt du championnat le 28 avril suite à la prise de parole du Premier ministre Edouard Philippe : «par ailleurs, votre allusion au fait que la France, par mon intermédiaire, n'aurait pas réussi à faire appliquer les recommandations de l'UEFA me semble parfaitement inappropriée. En effet, l'UEFA a effectivement édicté des recommandations, dont celles d'essayer de terminer les saisons sportives, si possible avant le 3 août 2020, mais l'UEFA a également précisé que ce sont les directives des autorités gouvernementales nationales qui doivent s'appliquer. Cela vous a d'ailleurs été rappelé par courrier du président de l'UEFA. Je ne doute pas de votre volonté louable de défendre les intérêts de votre club, mais je tenais à rétablir certaines vérités, afin de ne pas laisser de place aux malentendus.» Il reste désormais à savoir comment Jean-Michel Aulas réagira à cette réponse de la directrice générale de la FFF.