OM : les joueurs écartés du groupe ont quitté la Commanderie

Alors que de nombreux joueurs arrivaient à la fin de leur aventure avec l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a récemment décidé de réduire son groupe. Parmi ces derniers, trois ont déjà quitté la Commanderie et ne reporteront plus le maillot bleu et blanc.

D’après RMC Sport, Valère Germain et Michaël Cuisance, en plus de Florian Thauvin qui lui été suspendu pour le dernier match face au FC Metz, ont été autorisé à quitter la Commanderie et le club. Saîf-Eddine Khaoui devrait en faire de même dans les prochaines heures. Ils sont donc en vacances et ne seront pas appelés par le technicien argentin pour la 38ème journée de championnat ce week-end.