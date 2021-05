Jorge Sampaoli écarte plusieurs joueurs de l'OM pour la fin de saison

La suite après cette publicité

Le rencontre à Saint-Etienne a sans doute laissé quelques séquelles. Battus 1-0 dans le Forez, les Phocéens ont laissé l'opportunité à leurs adversaires directs de prendre la 5e place d'ici la fin de saison. Loin d'avoir apprécié le comportement et l'implication de certains, Jorge Sampaoli a sévi. Selon les informations de RMC, le volcanique entraîneur argentin a décidé d'écarter plusieurs éléments du groupe professionnel pour disputer les deux dernières rencontres. Son idée, monter une sorte de groupe ultra-resserré destiné à aller chercher cette qualification européenne.

Depuis mercredi, quatre joueurs ne font plus partie de l'entraînement collectif. Il s'agit de Michaël Cuisance, Saîf-Eddine Khaoui, Valère Germain et Christopher Rocchia. Les trois premiers cités se contentent d'exercices physiques en salle (musculation, vélo) pour se maintenir en forme le temps de la fin de saison. Rocchia a lui carrément été renvoyé s'entraîner avec les jeunes du centre de formation. En d'autres termes, il est reparti là d'où il vient.

Une décision pas très bien vue au sein de l'effectif

Cette décision peut sembler un brin exagérée mais les quatre joueurs ne seront plus à l'OM dans quelques semaines. Cuisance est prêté par le Bayern Munich et ne sera pas conservé alors que les trois autres arrivent tous en fin de contrat. Germain n'est pas apparu une seule fois sur le terrain avec Sampaoli, tandis que Cuisance n'a disputé que 121 minutes de jeu (une seule titularisation). Khaoui a lui eu un petit peu plus sa chance, se contentant de 143 minutes avant de disparaître en avril.

«On s'entraîne avec un groupe pour essayer de renforcer des situations émotionnelles et voir sur qui on peut compter contre Angers. Il y a beaucoup de choses qui génèrent de la confusion sur une fin de saison : des joueurs qui vont partir, des joueurs qui aimeraient rester mais qui vont partir, des joueurs qui veulent partir mais vont rester… La tâche la plus importante pour moi, comme coach, est d'arriver à trouver les joueurs qui sont les plus proches de ce que nous demandons pour ce match», a expliqué un peu plutôt dans la journée le technicien en conférence de presse.

Caleta-Car agace le staff

Selon RMC, cette nouvelle a dû mal à passer au sein du groupe. Quelques joueurs la trouvent démesurée d'autant que parmi les éléments écartés, certains se montraient irréprochables dans leur implication à l'entraînement. D'autres ont peur d'être les prochains sur la liste, surtout s'ils se savent à la fin de l'aventure à l'OM. Ce n'est visiblement pas le cas pour tout le monde puisque Thauvin et Sakai font toujours partie des plans. Caleta-Car fait lui l'objet de critiques de la part du staff, estimant les performances du défenseur décevantes. Il pourrait d'ailleurs ne pas démarrer contre Angers ce week-end.