L'incroyable série des Glasgow Rangers

Vainqueurs d'Antwerp jeudi soir en seizième de finale aller de Ligue Europa (4-3), les Glasgow Rangers ont pris une option sur une qualification pour le prochain tour, avant le match retour jeudi prochain à 18h55. Mais surtout, les hommes de Steven Gerrard continuent leur magnifique série.

La suite après cette publicité

Comme le rappelle Opta, l'équipe écossaise n'a perdu qu'un seul de ses quarante derniers matches toutes compétitions confondues (défaite contre St. Mirren le 16 décembre en League Cup). Avec 33 défaites et 6 nuls en dehors de ce revers, les Rangers semblent sur une autre planète.

1 - Rangers have only lost one of their last 40 matches across all competitions, with 33 of these ending in victories (D6). Lofty. pic.twitter.com/2a6ry6EgDQ