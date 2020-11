Serie A : la Juventus surclasse la Spezia pour le retour de CR7, la Lazio s'offre une victoire spectaculaire à Turin

La Juventus se déplaçait du côté de La Spezia cet après-midi après sa défaite face au Barça en milieu de semaine. Et les Turinois ont fait le boulot, s'imposant sur le score de 4-1. Au quart d'heure de jeu, Alvaro Morata mettait le champion d'Italie devant, même si Pobega égalisait à la 32e. En deuxième période, Cristiano Ronaldo entrait en jeu... et marquait trois minutes après, dribblant le portier après un service de Morata (2-1, 59e). Rabiot faisait le break, puis Cristiano Ronaldo signait un doublé, sur penalty (4-1, 76e). La Vieille Dame reste dans la roue de Milan, à la deuxième place.

Dans l'autre match de l'après-midi, la Lazio a obtenu un succès spectaculaire, s'emparant des 3 points avec ce score de 4-3 sur la pelouse du Torino. Une victoire grâce à des buts d'Immobile sur penalty à la 90e+5 et de Caicedo à la 90e+8 ! Les Romains reviennent dans la première partie de tableau après un début de saison compliqué et sont provisoirement septièmes. Le Torino lui est dix-neuvième et n'a toujours pas gagné cette saison.