OM : Yuto Nagatomo explique son choix

Yuto Nagatomo a été recruté officiellement par l'Olympique de Marseille ce mardi et l'international japonais (122 capes) a signé une année pour être la doublure de Jordan Amavi au poste de latéral gauche. Le droitier de presque 34 années a été présenté ce mercredi en compagnie de l'entraîneur, André Villas-Boas, et du directeur général en charge du football, Pablo Longoria. Il a expliqué pourquoi il était venu à l'OM.

« Comme je l'ai dit, parce que Marseille est un grand club, qui va jouer la Ligue des Champions. Il y a 12 ans, quand j'étais à l'université au Japon, je suis venu au centre d'entraînement pour jouer un match contre l'équipe réserve de l'OM. Cette expérience m'a donné très jeune le rêve de venir jouer pour ce club donc quand j'en ai eu l'opportunité, j'ai dit oui immédiatement », a-t-il d'abord expliqué sur le site de son nouveau club.

Concernant, la concurrence, Nagatomo a été prévenu qu'il serait numéro deux au poste de latéral et cela ne semble pas lui poser de problème : « Jordan Amavi est un grand joueur, bon techniquement et très fort physiquement. Mais nous avons tant de rencontres à jouer entre la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe de France. Nous serons sur plusieurs compétitions. Nous ne pourrons pas jouer à 11 et tous les joueurs vont compter. Je suis venu pour jouer et aider l'équipe, je donnerai tout ».

Lors de ses premiers pas, on l'a découvert comme un poisson dans l'eau. On l'a aussi beaucoup vu avec son compatriote, Hiroki Sakai. Il s'est aussi exprimé sur leur relation : « j'ai un bon rapport avec Hiroki, c'est un ami depuis des années. Cela fait 8-9 ans qu'on joue ensemble en équipe nationale. On a parlé, il m'a dit que l'ambiance était bonne et ne m'a dit que des choses positives sur la vie ici et sur le fait qu'on y mangeait bien. Je suis très heureux d'être avec lui ici et on va tout donner pour l'équipe. C'est mon ami et on a vécu énormément de choses ensemble. C'est un homme très agréable, très gentil, mais quand il est sur le terrain, il ne veut absolument pas perdre. Je trouve que cette différence de personnalité sur le terrain et en dehors est vraiment remarquable ».

Si son recrutement est une question de nombre de joueurs dans l'effectif, Nagatomo a beaucoup d'expérience et compte bien l'apporter à sa nouvelle formation. « J'aime beaucoup la pression. C'est quelque chose qui me fait progresser, j'ai joué sept ans à l'Inter, deux ans et demi avec Galatasaray, 122 matches avec le Japon, trois Coupes du Monde, je suis habitué à la pression, c'est normal pour moi », a-t-il enfin lâché. Maintenant, reste à savoir quand il débutera avec l'OM, sachant qu'il se sent physiquement très bien. Place maintenant à l'ultime dossier de l'OM, le poste d'attaquant.