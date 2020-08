Yuto Nagatomo signe à l'OM !

La suite après cette publicité

Sans argent et surveillé par le gendarme financier du football européen, l'Olympique de Marseille tente de renforcer son effectif à coûts réduits cet été, dans l'optique de bien figurer en Ligue des champions. Le milieu défensif Pape Gueye (21 ans) est arrivé libre du Havre et le défenseur central argentin Leonardo Balerdi (21 ans) a été prêté au club phocéen par le Borussia Dortmund. Interrogé en conférence de presse il y a deux jours, André Villas-Boas n'avait pas caché qu'il attendait encore deux recrues. « J'espère être bientôt capable d'annoncer deux autres joueurs, Pablo Longoria travaille bien. Maintenant, on regarde ce qu'on peut faire pour les autres. On a toujours la pression de vendre avant d'acheter, il faut gérer, mais je suis content car l'effectif est renforcé, » avait déclaré le coach portugais, précisant que Christopher Rocchia avait été prévenu que le club ne compterait pas sur lui, se mettant en quête d'une doublure à Jordan Amavi sur le côté gauche de la défense.

Après la jeunesse, place à l'expérience. Quelques heures après les annonces devant la presse d'AVB, nous vous révélions que l'OM s'était penché sur le profil du latéral gauche japonais Yuto Nagatomo. Libre depuis son départ de Galatasaray, l'international nippon de bientôt 34 ans (122 sélections, 4 buts) n'a pas traîné. Arrivé dimanche soir à Marseille, il a passé sa visite médicale lundi et s'est engagé dans la foulée pour une saison avec l'Olympique de Marseille. L'idée est de venir soulager le titulaire, Jordan Amavi, et, de pourquoi le concurrencer sur le côté gauche de la défense. En ciblant Yuto Nagatomo, l'OM opte pour un profil expérimenté avec un CV prestigieux. Après avoir évolué pendant sept ans à l'Inter entre 2011 et 2018, Nagatomo a passé deux saisons et demies à Galatasaray. Au début de sa carrière, il avait évolué 5 ans au Japon (Higashi, Meji Uni, FC Tokyo) avant de rejoindre l'Europe et Cesena en Italie. Il reste sur une saison à 24 matches avec le club d'Istanbul, dont 6 en Ligue des champions.

L'Olympique de Marseille s'est fendu d'une vidéo pour annoncer l'arrivée du latéral gauche nippon puis d'un communiqué : «après Pape Gueye et Léonardo Balerdi, Yuto Nagatomo est la troisième recrue du mercato estival de l’’OM. International japonais depuis 2008, il a notamment disputé la Coupe du Monde en 2010 et 2018, la Coupe d’Asie (qu’il remporte en 2011) et la Coupe Kirin (gagnée en 2008, 2009 et 2011). À 33 ans (il fêtera ses 34 ans le 13 septembre prochain), Yuto Nagatomo est un arrière gauche d’expérience qui vient renforcer l’effectif d’André Villas-Boas. Le Nippon se lance un nouveau défi en découvrant un nouveau club et un nouveau championnat. Après Koji Nakata et Hiroki Sakai, il est le troisième Japonais à porter le maillot de l’OM.» Il portera le numéro 25 avec les Phocéens. À l'OM, Yuto Nagatomo retrouve son coéquipier en sélection du Japon depuis 2012 Hiroki Sakai (61 sélections, 1 but). Ne reste plus maintenant à l'OM qu'à trouver l'attaquant qui viendra épauler Dario Benedetto cette saison. La chasse est ouverte.