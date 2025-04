LdC : Fabio Capello voit Arsenal sortir le PSG

Dans une semaine, le Paris Saint-Germain se rendra à Londres pour affronter Arsenal dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Éliminé à ce stade de la compétition la saison dernière par le BVB, le club francilien réussira-t-il à se qualifier pour la deuxième finale de C1 de son histoire ? Interrogé sur ce duel, Fabio Capello a tranché en faveur des Gunners.

«Le niveau du PSG est très élevé. Ils ont dépensé de l’argent pour recruter des joueurs qui ne sont pas des cracks mais qui sont tous très forts. Cela a été un changement radical pour le PSG. Maintenant, ils ont une équipe qui joue ensemble sans attendre l’éclair d’un génie. Je crois que Luis Enrique a accompli un travail unique, une équipe qui joue ensemble, qui court, qui souffre et qui a pour moi, avec l’Inter, le meilleur milieu de terrain de la compétition. (…) Arsenal a tout, de la qualité, de l’équilibre sur le terrain et une bonne condition physique, comme le PSG en ce moment. De ce point de vue, les deux équipes se valent. Mais, je pense qu’en ce moment, Arsenal a quelque chose en plus. Si je devais parier, je pense qu’Arsenal sera meilleur», a-t-il déclaré dans des propos relayés par L’Équipe.