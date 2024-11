Genoa : quand Patrick Vieira insultait Mario Balotelli…

Les relations entre Patrick Vieira et Mario Balotelli n’ont jamais été bonnes. Les deux joueurs ont pourtant été coéquipiers à l’Inter et à Manchester City, puis la légende des Bleus a entraîné l’international italien à l’OGC Nice que Balotelli a quitté en janvier 2019 en raison de mauvaises relations avec l’entraîneur français. Dans une interview accordée au Daily Mail en 2021, Vieira avait déclaré : «La mentalité de Mario ne convient pas à un sport collectif comme le football. Je voulais apporter de l’éthique et de la compacité, mais c’était très difficile pour moi de travailler avec lui. La situation était devenue ingérable pour nous deux, c’est pourquoi nous avons décidé de nous séparer».

Loin de se laisser faire avec son caractère bien trempée, Super Mario avait répliqué dans les colonnes de SoFoot quelques années plus tard : «J’habitais à Villefranche, c’était fou. Je souriais tous les jours, j’allais au bord de la mer tous les jours. Une vie de rêve. Le problème c’était que la façon de jouer de Vieira ne me convenait pas. Je m’entendais bien avec lui, mais sportivement je n’étais pas d’accord. Si je n’avais pas eu ces problèmes avec lui, je ne serais jamais parti de Nice. J’étais vraiment heureux là-bas». Les retrouvailles risquent d’être glaciales en Ligurie, alors que Patrick Vieira affirmait aussi en 2018 vouloir «lui répondre, le coller au mur ou au portemanteau».