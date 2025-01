Brest - OL : Pierre Sage pointe du doigt ses défenseurs

Malgré sa qualification en 1/16e de finale de Coupe de France, l’Olympique Lyonnais n’est pas dans le meilleur de sa forme en cette période hivernale. Battu par le PSG (1-3), avant une victoire à l’arrachée contre Montpellier, la lanterne rouge du Championnat (1-0), l’OL est retombé dans ses travers en s’inclinant sur la pelouse du Stade Brestois et en manquant surtout l’occasion de prendre une place sur le podium de la Ligue 1. Dans un match où les Lyonnais ont peiné à exister.

«On s’est créé quatre-cinq situations, mais on a marqué qu’une fois. On s’est mis dedans dès le départ en faisant deux erreurs, un contre-temps de pressing et une perte de balle. On s’est mis une belle balle dans le pied», a d’abord analysé Pierre Sage en pointant du doigt les deux premiers buts inscrits de la part du SB29, qui ont reflété la fébrilité de la défense lyonnaise. «On avait demandé aux latéraux de ne pas sortir, mais c’est ce qu’il se passe avec Clinton Mata et on ne suit pas le deuxième ballon non plus…», a-t-il ajouté, en expliquant le premier but encaissé.

L’OL stagne à la cinquième place

Même s’ils ont réussi à revenir au score grâce à une frappe précise de Jordan Veretout, les Lyonnais n’ont jamais réussi à renverser la rencontre en seconde période : «on a eu du mal à éliminer leur premier rideau et à jouer vers l’avant. On avait du mal à trouver les décalages quand on aurait dû pousser pour égaliser. C’est la mise en action de nos excentrés qui nous fait défaut aujourd’hui. On est en phase de se soigner, mais on n’est pas au niveau qu’on a atteint au début de saison. On a un jeu stérile par moment», a ajouté le coach lyonnais.

Un sentiment partagé par Malick Fofana, impuissant ce samedi soir : «c’est dommage de perdre ici. Ce match n’a pas été bon de notre part. Ce n’est pas la première fois, on sait que quand on joue notre jeu, on rivalise avec ces équipes». Pour se relancer et rester dans les premières places du Championnat, les Lyonnais devront montrer un meilleur visage contre Toulouse, lors de la prochaine journée, alors que l’OL doit toujours travailler sur son mercato, dans le sens des départs, pour rester dans les clous de la DNCG.