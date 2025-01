OL : Ernest Nuamah en passe de signer à Everton

Son épisode de cet été avait beaucoup fait parler. Déjà considéré comme un joueur à forte valeur marchande, Ernest Nuamah avait été poussé vers la sortie par John Textor en début de saison. L’homme d’affaires américain, qui avait besoin de liquidité juste après avoir pourtant levé son option d’achat de 28,5 millions, avait décidé de l’envoyer à Fulham. Et alors que tout était bouclé entre les clubs et que l’international ghanéen devait ainsi passer sa visite médicale puis signer son contrat, il avait décidé de faire machine arrière et de fuir.

La presse expliquait ainsi que Nuamah aurait très mal vécu la pression que John Textor et Matthieu Louis-Jean (le directeur du recrutement) lui avaient mise pour qu’il accepte de partir. Il avait même été vu en pleurs le jour de ce transfert avorté, un an seulement après son arrivée qui avait déjà fait polémique. À l’époque, pour contourner les sanctions de la DNCG, John Textor avait utilisé le club de Molenbeek (qui appartient à son groupe Eagle Football) pour acheter l’ailier de 21 ans à Nordsjælland et le prêter dans la foulée avec option d’achat à Lyon.

Nuamah tout proche d’Everton

Un an et demi plus tard, on peut dire que l’arrivée d’Ernest Nuamah à l’OL n’a pas eu l’effet escompté. La saison dernière, pour sa première année en Ligue 1, le percutant gaucher avait été peu efficace avec 3 buts et 2 passes décisives en 33 matches. Cette saison, il est reparti sur les mêmes bases avec 1 but et 1 passe décisive en 16 matches. Un bilan trop maigre qui pousse encore une fois l’OL, qui a de gros soucis financiers, à le pousser vers la sortie cet hiver. Et cette fois, c’est Everton qui est intéressé et qui devrait même aller au bout.

Selon nos informations, les Toffees sont tout proches de boucler l’arrivée du Ghanéen. Les différentes parties ont quasiment trouvé un accord et Ernest Nuamah devrait bien découvrir une bonne fois pour toutes la Premier League. L’OL va rapidement officialiser un nouveau départ, qui s’inscrit dans la logique d’un dégraissage impératif pour survivre financièrement. Reste à connaître le montant de l’opération, alors que l’OL avait donc payé 28,5 millions cet été pour l’acheter définitivement.