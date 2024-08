Le Sporting Portugal s’ajoute aux courtisants de Vitor Roque

Arrivé en janvier de l’Athletic Paranaense, Vitor Roque n’entre pas dans les plans de Hansi Flick et va quitter le FC Barcelone dès cet été. Deco, le directeur sportif du club catalan, tente de lui trouver une porte de sortie, en vain, pour le moment. Si Porto a manifesté un intérêt pour l’avant-centre de 19 ans, un autre club portugais s’est récemment positionné sur lui. D’après As, le Sporting Club de Portugal est également intéressé par le profil de Vitor Roque.

La suite après cette publicité

Everton et la Lazio ont aussi été cités comme de possibles destinations pour l’international brésilien (1 sélection). À 15 jours de la fin du mercato, le temps presse pour la direction catalane et pour le joueur, recruté pour 40 millions d’euros et dont le contrat se termine en 2031. D’autant plus que le Barça n’a pas encore terminé son mercato et souhaite toujours recruter un ailier gauche.