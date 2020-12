Qui sont les dix meilleurs dribbleurs d'Europe ?

Si le football évolue, le dribbleur est toujours un joueur particulier dans une équipe. Un homme capable de faire la différence sur un geste. Si cette spécialité est désormais orpheline de Diego Maradona, un modèle du genre, il existe de nombreux spécialistes qui sévissent sur toutes les pelouses européennes. À la fin du premier quart du championnat dans le big 5 européen, voici un tour d’horizon des joueurs qui donnent des sueurs froides et des tours de reins aux défenseurs. Et visiblement, la Ligue 1 fait la part belle aux dribbleurs. C’est d’ailleurs un tandem du championnat de France qui truste les deux premières places du classement des dribbles réussis.

À la première place, un certain Hatem Ben Arfa. Après quelques mois compliqués faisant suite à son départ de Rennes et son arrivée à Valladolid, HBA est de retour dans une formation qui lui laisse de nombreuses libertés. Résultat, l’ancien international tricolore, ose, percute et fait mal. En 7 matches, il a réussi 35 dribbles (soit une moyenne de 5 par match), ce qui le place au premier rang. Vient ensuite Neymar. La star brésilienne du PSG est un virtuose balle au pied et adore défier son adversaire quitte à en faire parfois trop. Mais avec 28 dribbles réussis en 6 matches (4,8 par match), il domine ce classement. À noter qu’en France, ces deux joueurs ne sont pas ceux qui totalisent le plus de dribbles réussis en L1 puisqu’avec 44 dribbles, Ludovic Blas de Nantes est le premier en France dans cet exercice. Mais le milieu offensif nantais a disputé beaucoup plus de matches que Ben Arfa et Neymar.

André Frank Zambo Anguissa dans le top 5, Adama Traoré tout en bas du top 10

Pour compléter ce podium européen, on retrouve Lionel Messi. S’il dispute l’une de ses pires saisons au niveau des statistiques, la Pulga a toujours ce coup de reins et ce petit quelque chose qui lui permet de faire la différence. Résultat, il a réussi 4,3 dribbles par match en 10 apparitions en Liga avec le Barca. L’ailier supersonique français de Newcastle Allan Saint-Maximin est 4e. Sa vitesse de pointe et ses changements de rythme font des ravages en Premier League et il domine cette spécialité outre-Manche devant le surprenant ancien milieu marseillais André Frank Zambo Anguissa (Fulham) pas vraiment connu pour sa capacité à éliminer des adversaires.

Après ce top 5, on trouve Ludovic Blas (Nantes) dont on a parlé plus haut puis l’international ivoirien de Sassuolo Jérémie Boga (3,3 par match), le meilleur dribbleur de Serie A depuis 18 mois. Kylian Mbappé (3,3 par match) plus à l’aise en Ligue 1 qu’en Ligue des Champions, vient au 8e rang et devance le milieu offensif d’Aston Villa Jack Grealish (3,2 par match) et Adama Traoré (3,2 par match également) qui ferme ce top 10. Une position que l’on qualifierait presque de décevante pour le virevoltant ailier espagnol de Wolverhampton. Pour ce qui est des dribbles manqués, celui qui rate le plus dans cet exercice, n’est autre que l’attaquant de l’OL Memphis Depay avec 32 ratés (contre 28 réussis). Comme quoi, l’art du dribble est loin d’être une science exacte dans le football moderne…