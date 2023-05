Trophées UNFP 2023 : Elye Wahi remporte le prix Just Fontaine du plus beau but de Ligue 1

Le dernier trophée de la cérémonie UNFP 2023 a été décerné à Elye Wahi pour son but acrobatique avec Montpellier face à l’Olympique Lyonnais. La jeune pépite de 2O ans remporte le trophée Just Fontaine récompensant le plus beau but de cet exercice 2022-2023 en Ligue 1. Une belle récompense pour l’attaquant montpelliérain qui vient concrétiser sa superbe saison dans l’élite.

«C’est vrai que c’est un geste difficile à réaliser, mais c’est le troisième que je mets en Ligue 1 donc je pense que je maîtrise. L’Olympique Lyonnais c’est une équipe qui me réussit donc tant mieux pour moi. Je pense que le ballon, il vient un peu de derrière et je me suis dit qu’il fallait le tenter. Pour l’instant je suis à Montpellier et on verra bien», a confié Elye Wahi.

