OL : John Textor est prêt à faire la paix avec Nasser al-Khelaïfi

Après la défaite de l’OL (2-3) face au PSG en clôture de la 23e journée de Ligue 1, John Textor était présent au micro de DAZN. L’occasion pour le dirigeant lyonnais de revenir sur sa brouille avec Nasser al-Khelaïfi. Face aux journalistes, l’homme d’affaires américain a d’ailleurs affirmé qu’une réconciliation était envisageable. «Je ne savais pas qu’il m’avait appelé cow-boy alors que je ne sais même pas monter sur un cheval», a tout d’abord lancé l’intéressé.

La suite après cette publicité

Et de poursuivre : «je trouvais ça marrant. Oui, on peut faire la paix. Ce n’est pas personnel, je voulais juste que tout le monde soit au même niveau, avec les mêmes règles. Je me bats pour l’OL, mais aussi pour la Ligue. Ce soir, c’était le soir des joueurs et on a rencontré une équipe all star. Je suis fier des joueurs, ils se sont battus jusqu’à la fin. On peut toujours se qualifier en Ligue des champions, on a été quasiment au même niveau que l’une des meilleures équipes européennes. On a des grands objectifs avec Marseille, Monaco». Voilà qui est dit…