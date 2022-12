OL : Maxence Caqueret encense le duo Tolisso-Lacazette

L’été dernier, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont revenus à l’OL. Une bonne nouvelle pour l’écurie rhodanienne, souhaitant mettre en place un nouveau projet basé sur l’ADN OL. Ce que possède également Maxence Caqueret, qui a prolongé son contrat. En conférence de presse, le milieu de terrain a dit tout le bien qu’il pensait de ses deux aînés.

« Malheureusement, Coco a eu quelques pépins physiques, mais ça ne l’a pas empêché de revenir en forme. Pour m’entraîner avec tous les jours, il est prêt physiquement. Il a ce rôle de leader sur et en dehors du terrain. C’est vraiment une chance de pouvoir jouer avec lui. Il va pouvoir m’aider à progresser encore. Il a eu sûrement ce rôle de leader à l’arrivée. C’est un rôle qu’il prend avec beaucoup d’assurance et de coeur. Il sait dire les choses de la bonne façon et il a cette chance d’être à l’écoute de tous. C’est bien d’avoir de tels joueurs avec nous (…) Concernant Alexandre Lacazette, ça rejoint le cas de Coco. Il a ce rôle de leader. C’est notre capitaine. Quand il parle, on écoute. Il nous écoute aussi. Il y a une belle relation entre nous tous, pas qu’entre Alex et Coco. Il y a une bonne relation entre les jeunes et les anciens, ça va nous aider à aller de l’avant ». L’OL n’attend que ça !

