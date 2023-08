Le PSG lâche une première offre à l’Eintracht Francfort pour Kolo Muani

La suite après cette publicité

L’avenir de Randal Kolo Muani a pris un gros virage ce samedi. À un peu plus de dix jours de la fermeture du marché des transferts, le vice-champion du monde a fait un grand pas vers le PSG. Nous vous révélions un peu plus tôt dans la journée qu’un accord avait été trouvé entre l’attaquant et le club français. Il signerait un contrat de 5 ans après que les deux directions se soient mises d’accord sur une indemnité.

Cela ne devrait pas poser trop de problèmes au champion de France, dont les réserves sont loin d’être épuisées malgré un été déjà bien riche. Cet accord pourrait bien intervenir dans les prochaines heures puisque L’Equipe indique qu’une première offre est en passe d’être transmise à l’Eintracht Francfort. Celle-ci sera de 70 M€, bonus compris. Une somme se rapprochant des exigences allemandes (80 M€).

Une première offre comprise entre 60 et 70 M€

Comme quoi ce dossier a pris un certain élan aujourd’hui, de son côté Le Parisien affirme que cette offre parisienne a déjà été envoyée, mais qu’elle serait plutôt de l’ordre de 60 M€. Le PSG a également les moyens de faire fléchir son interlocuteur puisque le vainqueur de la Ligue Europa 2022 est très intéressé par Hugo Ekitike, maintenant qu’Elye Wahi lui ait passé sous le nez. Pour le moment, ces deux affaires sont distinctes.

Ekitike refuserait pour le moment de rejoindre l’Eintracht, néanmoins avec la probable venue de l’international français (9 sélections, 1 but), l’ancien Rémois reculerait encore plus dans la hiérarchie, lui qui est déjà 3e attaquant derrière Mbappé et Ramos. La porte lui est plus que jamais ouverte. Avec Kolo Muani dans ses rangs, et probablement une dernière recrue à venir, le PSG espère lancer définitivement l’ère Luis Enrique.